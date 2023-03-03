Февральские доходы России от нефти и газа упали почти вдвое

Доходы России от экспорта нефти и газа в феврале 2023 года сократились на 46% по сравнению с прошлым годом. Это связано с действием западных санкций и ограничением экспорта на европейские рынки.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные российского министерства финансов.

Так, в феврале этого года налоговые поступления от нефти и газа составляют 521 млрд рублей (6,91 млрд долларов). Это на 46% меньше, чем было в прошлом году.

По подсчетам Bloomberg, доходы от сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 48% – до 361 млрд рублей. Причем на их долю в прошлом месяце приходилось более двух третей поступлений от налога на энергию.

Сокращение отчислений в госбюджет произошло после падения цены российской нефти сорта Urals по сравнению с эталонной маркой Brent. Европейский Союз запретил большую часть морского импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России, а "Большая семерка" ввела пределы цен.

Инфографика: Bloomberg

Что касается доходов от продажи газа, то они упали почти на 42% по сравнению с 2022 годом. В феврале этого года доходы РФ от голубого топлива составляли 161 млрд рублей.

Доходы бюджета от экспортных пошлин на газ рухнули на 81% до 40 млрд рублей. Это произошло после того, как "Газпром" сократил трубопроводные потоки в Европу, а цены на топливо значительно снизились на фоне более теплой, чем обычно погоды.

Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, ЕС и западные партнеры работают над санкциями против российских энергоносителей. Которые страна-агрессор использует как элемент шантажа.

5 февраля вступило в действие эмбарго Европейского союза на российские нефтепродукты. Страны ЕС согласились установить предельные цены на российские нефтепродукты с целью ограничить возможности РФ получать финансирование для войны против Украины.

В конце февраля в Евросоюзе заявили о решимости в реализации новой энергетической стратегии REPOWER, которая, в частности, предусматривает отказ от российского газа.