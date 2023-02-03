В Євросоюзі домовилися про обмеження цін на російські нафтопродукти

Країни Європейського Союзу погодилися встановити граничні ціни на російські нафтопродукти з метою обмежити можливості РФ отримувати фінансування для війни проти України.

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Про це 3 лютого повідомило представництво Швеції, що головує в Раді.

За інформацією агентства Reuters, яке посилається на європейських дипломатів, ціну обмежили на рівні 100 доларів за барель на нафтопродукти, найбільше це стосується дизельного палива, і 45 доларів за барель на продукти, які продаються зі знижкою, такі як мазут і нафта. Посли 27 країн ЄС погодили пропозицію Європейської комісії, яка почне діяти з неділі, 5 лютого.

Цінові обмеження разом із забороною ЄС на імпорт російських нафтопродуктів є частиною угоди між країнами G7.

Нагадаємо, за оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудніпоставки російської нафти впалидо найнижчого у 2022 році рівня.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року. Водночас деякі країни наполягають на зниженні рівня максимальної ціни на російську нафту, тому дискусії тривають.

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