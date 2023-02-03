В Евросоюзе договорились об ограничении цен на российские нефтепродукты

Страны Европейского Союза согласились установить предельные цены на российские нефтепродукты с целью ограничить возможности РФ получать финансирование для войны против Украины.

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Об этом 3 февраля сообщило представительство председательствующей в Раде Швеции.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на европейских дипломатов, цену ограничили на уровне 100 долларов за баррель на нефтепродукты, больше всего это касается дизельного топлива, и 45 долларов за баррель на продукты, продаваемые со скидкой, такие как мазут и нефть. После 27 стран ЕС согласовали предложение Европейской комиссии, которая начнет действовать с воскресенья, 5 февраля.

Ценовые ограничения вместе с запретом ЕС на импорт российских нефтепродуктов являются частью соглашения между странами G7.

Напомним, по оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года. В то же время, некоторые страны настаивают на снижении уровня максимальной цены на российскую нефть, поэтому дискуссии продолжаются.

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