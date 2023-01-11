Відповідальна країна Відповідальна країна
Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Энергетика
Дата публикации

G7 планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты

G7 планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты

Коалиция стран Группы семи (G7) попытается установить две предельные цены на российские нефтепродукты в феврале: одну цену на нефтепродукты, торгующиеся с прибавкой к сырой нефти, а другую — для торгующихся со скидкой.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя G7.

Отмечается, что 5 февраля страны G7 должны ввести ограничение цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну против Украины.

Как отмечает источник Reuters, ограничить цены на российские нефтепродукты сложнее, чем установить потолок только на сырую нефть. Ведь существует широкий ассортимент нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от того, где они производятся.

По словам собеседника издания, дизельное топливо и керосин,  как правило, торгуются с прибавкой к сырой нефти, в то время как мазут обычно продается со скидкой.

Именно поэтому страны G7 рассматривают введение двух ограничений.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.

Автор:
Светлана Манько