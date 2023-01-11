G7 планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты

Коалиция стран Группы семи (G7) попытается установить две предельные цены на российские нефтепродукты в феврале: одну цену на нефтепродукты, торгующиеся с прибавкой к сырой нефти, а другую — для торгующихся со скидкой.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя G7.

Отмечается, что 5 февраля страны G7 должны ввести ограничение цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну против Украины.

Как отмечает источник Reuters, ограничить цены на российские нефтепродукты сложнее, чем установить потолок только на сырую нефть. Ведь существует широкий ассортимент нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от того, где они производятся.

По словам собеседника издания, дизельное топливо и керосин, как правило, торгуются с прибавкой к сырой нефти, в то время как мазут обычно продается со скидкой.

Именно поэтому страны G7 рассматривают введение двух ограничений.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.