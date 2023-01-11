G7 планують встановити дві межі цін на російські нафтопродукти

Коаліція Групи семи (G7) намагатиметься встановити дві граничні ціни на російські нафтопродукти в лютому: одну ціну на нафтопродукти, що торгуються з надбавкою до сирої нафти, а іншу — для тих, що торгуються зі знижкою.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника G7.

Зазначається, що від 5 лютого країни G7 мають запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як, дизельне паливо, гас і мазут, аби ще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв та її здатність фінансувати війну проти України.

Як зазначає джерело Reuters, обмежити ціни на російські нафтопродукти складніше, ніж встановити стелю ціни лише на сиру нафту. Адже існує широкий асортимент нафтопродуктів і їх ціна часто залежить від того, де їх купують, а не від того, де вони виробляються.

За словами співрозмовника видання, дизельне паливо та гас, які, як правило, торгуються з надбавкою до сирої нафти, тоді як мазут зазвичай продається зі знижкою.

Саме тому країни G7 розглядають впровадження двох обмежень.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

За оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудніпоставки російської нафти впалидо найнижчого у 2022 році рівня.