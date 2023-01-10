Індія може підтримати "стелю" цін на російську нафту, але є умова

Уряд Індії може також встановити максимальну ціну, за якою можна буде закуповувати російську нафту. Справа в тому, що зараз країна купує енергоносій у РФ зі знижкою, тому ціна й так не перевищує встановлений ЄС максимум.

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Про це повідомляє видання Telegraph India з посиланням на власні джерела.

"Уряд Моді зважує різні варіанти: якщо ціна сировини перевищить 60 доларів за барель або якщо ЄС запровадить вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту", — йдеться в статті.

У Міністерстві промисловості Індії пояснили, що чинне обмеження не вплинуло на імпорт російської нафти до країни, оскільки поточна ціна становить $53-$56 за барель, тоді як максимальна ціна — $60.

Росія була провідним експортером нафти до Індії три останні місяці 2022 року. У грудні до країни надходило 1,17 мільйона барелів сирої російської нафти на день. Імпорт у грудні був на 24% вищим, ніж у листопаді, основними покупцями були приватні нафтопереробники.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.