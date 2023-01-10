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Категория
Энергетика
Дата публикации

Индия может поддержать "потолок" цен на российскую нефть, но есть условие

Индия может поддержать "потолок" цен на российскую нефть, но есть условие

Правительство Индии может также установить максимальную цену, по которой можно будет закупать российскую нефть. Дело в том, что сейчас страна покупает энергоноситель у РФ со скидкой, поэтому цена и так не превышает установленный ЕС максимум.

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Об этом сообщает издание Telegraph India со ссылкой на собственные источники.

"Правительство Моди взвешивает разные варианты: если цена сырья превысит 60 долларов за баррель или если ЕС введет вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть", — говорится в статье.

В Министерстве промышленности Индии объяснили, что действующее ограничение не повлияло на импорт российской нефти в страну, поскольку текущая цена составляет $53-$56 за баррель, в то время как максимальная цена — $60.

Россия была ведущим экспортером нефти в Индию три последних месяца 2022 года. В декабре в страну поступало 1,17 миллиона баррелей сырой российской нефти в день. Импорт в декабре был на 24% выше, чем в ноябре, основными покупателями были частные нефтепереработчики.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

Автор:
Вита Молодан