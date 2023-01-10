Индия может поддержать "потолок" цен на российскую нефть, но есть условие

Правительство Индии может также установить максимальную цену, по которой можно будет закупать российскую нефть. Дело в том, что сейчас страна покупает энергоноситель у РФ со скидкой, поэтому цена и так не превышает установленный ЕС максимум.

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Об этом сообщает издание Telegraph India со ссылкой на собственные источники.

"Правительство Моди взвешивает разные варианты: если цена сырья превысит 60 долларов за баррель или если ЕС введет вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть", — говорится в статье.

В Министерстве промышленности Индии объяснили, что действующее ограничение не повлияло на импорт российской нефти в страну, поскольку текущая цена составляет $53-$56 за баррель, в то время как максимальная цена — $60.

Россия была ведущим экспортером нефти в Индию три последних месяца 2022 года. В декабре в страну поступало 1,17 миллиона баррелей сырой российской нефти в день. Импорт в декабре был на 24% выше, чем в ноябре, основными покупателями были частные нефтепереработчики.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.