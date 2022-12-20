Морской экспорт нефти из России упал на 54% после введения ограничений странами G-7 - Bloomberg

В течение первой полной недели после начала действия санкций, введенных странами G7 по импорту российской сырой нефти, общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Частично на сокращение объемов поставок российской нефти повлияли работы в порту на Балтийском море. Кроме того, выяснилось, что не хватает судовладельцев, согласившихся перевозить ключевые грузы РФ с предприятия в Азии.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться "потолок" цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

Ограничение цены, означает, что европейские компании не смогут предоставлять свои услуги даже для транзита российской нефти, если стоимость энергоносителя превышает $60 за баррель.

Как следствие, например, в Тихом океане поставки сырой нефти ESPO из порта Козьмино существенно упали — всего два танкера загружались в течение недели (до 16 декабря). До введения ограничений нормой было минимум восемь танкеров.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

Впрочем, Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие. В то же время, для перевозки нефти в интересах России в мире начал формироваться "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами задолго до начала действия ограничений.

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