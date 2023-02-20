Японія надасть Україні ще $5,5 мільярда допомоги

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія планує виділити Україні ще $5,5 млрд додаткової фінансової допомоги на відновлення інфраструктури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що крім фінансової допомоги також Кісіда анонсував, що запросить президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт країн G7, який організовує Японія 24 лютого.

"Україна все ще страждає від російського вторгнення, і її людям потрібна допомога, щоб відновити своє повсякденне життя та інфраструктуру, яка була сильно пошкоджена російськими атаками", – зазначив Кісіда.

Зазначимо, Японія приєдналася до Сполучених Штатів і європейських країн у введенні санкцій проти Росії через її вторгнення та надає гуманітарну та економічну підтримку Україні.

Японія швидко відреагувала, оскільки побоюється можливого впливу війни у ​​Східній Азії, де китайська армія стає все більш наполегливою та посилює напруженість навколо самоврядного Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.

Нагадаємо, уряд Японії вирішив частково профінансувати реалізацію проєктів екстреного відновлення України, зокрема відбудову критичної інфраструктури, виділивши 170 мільйонів доларів.

Крім того, у листопаді 2022 року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.