Україна отримає від Японії $170 млн на екстрену відбудову

Уряд Японії вирішив частково профінансувати реалізацію проєктів екстреного відновлення України, зокрема відбудову критичної інфраструктури, виділивши 170 мільйонів доларів.

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Про це повідомила пресслужба Міністерство інфраструктури України.

Пріоритетом у використанні нового пакету фінансової допомоги буде відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян.

У відомстві уточнили, що, згідно зі домовленостями, допомога від Японії передбачатиме надання товарів та послуг, необхідних для відновлення України. Наразі Мінінфраструктури готується фіналізувати рішення про підтримку укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

"Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Це вже не перший пакет фінансової допомоги від Японії. Раніше уряд країни виділив 95 мільйонів доларів на відновлення критичної інфраструктури України. Кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди,

Крім того, у листопаді 2022 року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.