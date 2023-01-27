Японія запровадила нові санкції проти РФ

Уряд Японії 27 січня запровадив нові санкції проти Російської Федерації. Рішення прийняли з метою долучитися до зусиль міжнародної спільноти в досягненні миру, зокрема, в Україні.

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Про це повідомила пресслужба уряду.

Так, до нового санкційного пакету потрапили 49 російських компаній, три організації та 22 фізичні особи. Японія вважає цих юр- та фізосіб безпосередньо причетними до анексії АР Крим та дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, санкції запровадили проти:

Дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової;; Заступника міністра оборони Михайла Мізинцева; Голови ЦВК Елли Памфілової; Віцепрем'єра Дмитра Чернишенка та інших.

Щодо компаній, то санкційний список поповнили корпорація "Іркут", АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард", ПАТ "КамАЗ", конструкторські бюро, науково-технічні центри тощо.

За інформацією Reuters, з 3 лютого Японія також планує заборонити експорт до Росії товарів, які можуть посилити її військовий потенціал. Йдеться про такі позиції: обладнання для водометів; обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів; вакцини, медичне обладнання; рентгенівське обладнання; вибухівки; роботи тощо.

Раніше, у жовтні, повідомлялося, що у відповідь на анексію Росією чотирьох українських областей уряд Японії прийняв рішення запровадити санкції проти Російської Федерації. Відразу після російського вторгнення Японія також запроваджувала санкції проти Росії.

Крім того, Японія вислала російського консула через дії РФ щодо японського дипломата.

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