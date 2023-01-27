Япония ввела новые санкции против РФ

Правительство Японии 27 января ввело новые санкции против Российской Федерации. Решения приняли с целью присоединиться к усилиям международного сообщества в достижении мира, в частности, в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Так, в новый санкционный пакет попали 49 российских компаний, три организации и 22 физических лица. Япония считает эти юр- и физлица непосредственно причастными к аннексии АР Крым и дестабилизации ситуации в Украине. В частности, санкции ввели против:

Детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой; Заместителя министра обороны Михаила Мизинцева; Главы ЦИК Эллы Памфиловой; Вицепремьера Дмитрия Чернышенко и других.

Относительно компаний, санкционный список пополнили корпорация "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард", ПАО "КамАЗ", конструкторские бюро, научно-технические центры.

По информации Reuters, с 3 февраля Япония также планирует запретить экспорт в Россию товаров, которые могут усилить ее военный потенциал. Речь идет о таких позициях: оборудование для водометов; оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов; вакцины, медицинское оборудование; рентгеновское оборудование; взрывчатки; роботы и т.д.

Ранее, в октябре, сообщалось, что в ответ на аннексию Россией четырех украинских областей правительство Японии приняло решение также ввести санкции против Российской Федерации. Сразу после российского вторжения Япония также вводила санкции против России.

Кроме того, Япония выслала российского консула из-за действий РФ в отношении японского дипломата.

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