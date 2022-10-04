Япония выслала российского консула из-за действий РФ в отношении японского дипломата

Министерство иностранных дел Японии во вторник 4 октября приказало российскому дипломату покинуть страну в шестидневный срок. Такие действия официального Токио стали ответом на задержание и высылку из России консула Японии во Владивостоке из-за подозрения в шпионаже. Об этом пишет японское издание Kyodo News.

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Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши во вторник, 4 октября, выступая перед журналистами, сказал, что МИД объявил персоной нон-грата российского дипломата, работавшего в консульстве в Саппоро, персоной "нон грата" и приказал ему покинуть страну в шестидневный срок.

Хаяши отметил, что выслал российского дипломата после того, как в российском Владивостоке был задержан японский консул Тацунори Мотоки, которого россияне безосновательно обвинили в шпионаже, задержали и выслали из РФ.

Глава японского МИД подверг критике россиян за "принудительное" обращение с консулом во время его задержания. В том числе из-за повязки на глаза и физических ограничений. Он заявил, что задержание и допрос японского консула российскими властями были "явным и серьезным нарушением" международного права и "крайне печальны".

Напомним, после российского вторжения Японияввела санкции против России и впоследствии расширила их. Также японское правительство неоднократно выделяло Украине помощь .