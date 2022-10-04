Японія вислала російського консула через дії РФ щодо японського дипломата

Міністерство закордонних справ Японії у вівторок 4 жовтня наказала російському дипломату покинути країну в шестиденний термін. Такі дії офіційного Токіо стали відповіддю на затримання та висилку з Росії консула Японія у Владивостоці через підозру у шпигунстві. Про це пише японське видання Kyodo News.

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Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші у вівторок, 4 жовтня, виступаючи перед журналістами сказав, що МЗС оголосив персоною нон-грата російського дипломата, котрий працював в консульстві в Саппоро, персоною "нон грата" та наказав йому покинути країну в шестиденний термін.

Хаяші зазначив, що вислав російського дипломата після того, як в російському Владивостоці був затриманий японський консул Тацунорі Мотокі, котрого росіяни безпідставно звинуватили в шпигунстві, затримали та вислали з РФ.

Очільник японського МЗС розкритикував росіян за "примусове" поводження з консулом під час його затримання. В тому числі через пов'язку на очі та фізичні обмеження. Він заявив, що затримання та допит японського консула російською владою були "явним і серйозним порушенням" міжнародного права і "вкрай сумні".

Нагадаємо, після російського вторгнення Японія ввела санкції проти Росії, та згодом розширила їх. Також японський уряд неодноразово виділяв Україні допомогу.