Японія розширила санкції проти РФ та Білорусі

Нові обмеження передбачають заборону імпорту російського золота. Також влада країни внесла до списку санкцій 57 громадян Росії, 5 громадян України, причетних до дестабілізації ситуації на сході України та 25 білоруських компаній.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляється на сайті Мінфіну Японії.

Так, санкції стосуються віце-прем'єра Росії Дмитра Григоренка, народного артиста РФ Сергія Ролдугіна та його дружини, родичів голови ради директорів ПАТ "Северсталь" та ПАТ "Силові машини" Олексія Мордашова.

Під санкції Японії потрапили голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков, гендиректор ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" Юрій Слюсар, а також 45 російських військовослужбовців.

До списку санкцій Японія також внесла так званого "главу окупаційної адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо та його заступника Кирила Стремоусова. А також так звану "главу окупаційної адміністрації" Мелітополя Галину Данильченко.

Крім цього, японським компаніям буде заборонено надавати РФ послуги з аудиту, консалтингу та бухобліку. А також заборона імпорту російського золота.

Ще Японія забороняє експорт товарів для 65 організацій РФ і 25 компаній Білорусі.

Зокрема, під нові санкції потрапили Новосибірський авіаційний завод ім. Чкалова, НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод, а також Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна.

Серед білоруських компаній – ВАТ "Агат-систем", ЗАТ "Белтехекспорт", Мінський завод колісних тягачів, ТОВ "Оборонні ініціативи", а також Внутрішні війська МВС Білорусі.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США разом із Державним департаментом запровадили ембарго на імпорт російського золота.