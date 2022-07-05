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Япония расширила санкции против РФ и Беларуси
Новые ограничения предусматривают запрет на импорт российского золота. Также власти страны внесли в список санкций 57 граждан России, 5 граждан Украины, причастных к дестабилизации ситуации на востоке Украины и 25 белорусских компаний.
Об этом сообщается на сайте Минфина Японии.
Так, санкции касаются вице-премьера России Дмитрия Григоренко, народного артиста РФ Сергея Ролдугина и его супруги, родственников главы совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова.
При этом под санкции Японии попали глава правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, а также 45 российских военнослужащих.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В список санкций Япония также внесла так называемого "главу оккупационной администрации" Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. А также так называемого "главу оккупационной администрации" Мелитополя Галину Данильченко.
Кроме этого, японским компаниям будет запрещено предоставлять РФ услуги по аудиту, консалтингу и бухучету. А также запрет на импорт российского золота.
Еще Япония вводит запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Беларуси.
В частности, под новые санкции попали Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. Чкалова, НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод, а также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина.
Среди белорусских компаний – ОАО "Агат-систем", ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей, ООО "Оборонные инициативы", а также Внутренние войска МВД Беларуси.
Напомним, что Министерство финансов США совместно с Государственным департаментом ввели эмбарго на импорт российского золота.