Япония расширила санкции против РФ и Беларуси

Новые ограничения предусматривают запрет на импорт российского золота. Также власти страны внесли в список санкций 57 граждан России, 5 граждан Украины, причастных к дестабилизации ситуации на востоке Украины и 25 белорусских компаний.

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Об этом сообщается на сайте Минфина Японии.

Так, санкции касаются вице-премьера России Дмитрия Григоренко, народного артиста РФ Сергея Ролдугина и его супруги, родственников главы совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова.

При этом под санкции Японии попали глава правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, а также 45 российских военнослужащих.

В список санкций Япония также внесла так называемого "главу оккупационной администрации" Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. А также так называемого "главу оккупационной администрации" Мелитополя Галину Данильченко.

Кроме этого, японским компаниям будет запрещено предоставлять РФ услуги по аудиту, консалтингу и бухучету. А также запрет на импорт российского золота.

Еще Япония вводит запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Беларуси.

В частности, под новые санкции попали Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. Чкалова, НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод, а также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина.

Среди белорусских компаний – ОАО "Агат-систем", ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей, ООО "Оборонные инициативы", а также Внутренние войска МВД Беларуси.

Напомним, что Министерство финансов США совместно с Государственным департаментом ввели эмбарго на импорт российского золота.