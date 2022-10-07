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Япония ввела дополнительные санкции против России из-за аннексии украинских территорий
В ответ на аннексию Россией четырех украинских областей правительство Японии приняло решение ввести новые санкции против Российской Федерации. Об этом сообщило издание NHK World-Japan.
Всего в список попавших под санкции физ- и юрлиц будет добавлен 81 человек и девять организаций. В перечень добавили как коллаборантов, принимавших участие в организации псевдореферендумов, так и чиновников правительства и военных организаций РФ.
"Действия, которые Россия называет "референдумами" и "инкорпорацией", посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины и являются нарушением международного права. Япония решительно осуждает их", - сказал заместитель главного секретаря Кабинета министров Кихара Сэйдзи.
Он добавил, что Япония будет продолжать сотрудничать с другими членами G7 и мировым сообществом, чтобы продвигать санкции против России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее по тем же причинам, что и Япония, санкции против РФ ввели США, Канада и ЕС. Ужесточение санкций против России - единая позиция стран G7 .
"Большая семерка" призывает Россию немедленно прекратить фильтрационные операции и принудительную депортацию украинских граждан в Россию. Кроме того, министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.
Планируется, что цену на российскую нефть ограничат на уровне $40-60 за баррель.
Источник фото: ua.depositphotos.com