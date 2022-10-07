Японія запровадила додаткові санкції проти Росії через анексію українських територій

У відповідь на анексію Росією чотирьох українських областей уряд Японії прийняв рішення запровадити нові санкції проти Російської Федерації. Про це повідомило видання NHK World- Japan.

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Загалом до списку фіз- та юросіб, які потрапили під санкції, буде додано 81 особу та дев’ять організацій. До переліку додали як колаборантів, що приймали участь в організації псевдореферендумів, так і високопосадовців уряду та військових організацій РФ.

"Дії, які Росія називає "референдумами" та "інкорпорацією", посягають на суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права. Японія рішуче засуджує їх", — сказав заступник головного секретаря Кабінету міністрів Кіхара Сейдзі.

Він додав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими членами G7 та світовою спільнотою, щоб просувати санкції проти Росії.

Раніше з тих же причин, що і Японія, санкції проти РФ ввели США, Канада і ЄС. Посилення санкцій проти Росії - єдина позиція країн G7.

"Велика сімка" закликає Росію негайно припинити фільтраційні операції та примусову депортацію українських громадян до Росії. Крім того, міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту.

Планується, що ціну на російську нафту обмежать на рівні $40-60 за барель.

Джерело фото: ua.depositphotos.com