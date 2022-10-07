Україна офіційно визнала окупацію японських територій Росією

Верховна Рада на засіданні підтримала проєкт постанови про звернення парламенту до міжнародного співтовариства щодо північних японських територій і визнала їх окупацію країною-агресором РФ.

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Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення "Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії" (№8108) підтримали 287 деепутатів.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що повномасштабна збройна агресія Росії проти України вкотре засвідчила, що питання демаркації кордонів суверенних держав і наступна беззастережна повага до територіальної цілісності незалежних держав є наріжним каменем належного співіснування всіх членів міжнародної спільноти.

Проєкт звернення ВР спрямований на недопущення толерування пов'язаних з окупацією питань та привернення уваги на міжнародному рівні до необхідності підтримки суверенних територій Японії та прискорення фактичної реалізації домовленостей 1956 року.

Так, у своєму зверненні парламент України заявив про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, а саме Курильських островів, та визнає, що ці території перебувають під окупацією Росії.



Крім того, Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Зокрема, Рада звернулась до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.

Зазначимо, сьогодні Курильські острови належать Росії. Проте Японія не згодна з таким поділом територій і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше від 2003 року назвала Курильські островинезаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила.

Слід зазначити, що острови мають важливе економічне значення. Зокрема, у шельфі Охотського моря є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, який використовують у ракетній техніці та авіабудуванні.

Нагадаємо, у відповідь на анексію Росією чотирьох українських областей уряд Японії прийняв рішення запровадити нові санкції проти Російської Федерації.