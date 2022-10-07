Украина официально признала оккупацию японских территорий Россией

Верховная Рада на заседании поддержала проект постановления об обращении парламента к международному сообществу в отношении северных японских территорий и признала их оккупацию страной-агрессором РФ.

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Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, решение "Об обращении ВР к международному сообществу по Северным территориям Японии" (№8108) поддержали 287 депутатов.

В пояснительной записке к документу говорится, что полномасштабная вооруженная агрессия России против Украины в очередной раз показала, что вопрос демаркации границ суверенных государств и последующее безоговорочное уважение к территориальной целостности независимых государств являются краеугольным камнем надлежащего сосуществования всех членов международного сообщества.

Проект обращения ВР направлен на предотвращение толерантности связанных с оккупацией вопросов и привлечение внимания на международном уровне к необходимости поддержки суверенных территорий Японии и ускорения фактической реализации договоренностей 1956 года.

Так, в своем обращении парламент Украины заявил о поддержке позиции Японии по отношению к ее Северным территориям, а именно Курильских островов, и признает, что эти территории находятся под оккупацией России.

Кроме того, Верховная Рада призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

В частности, депутаты обратились к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и ответных действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.

Отметим, что сегодня Курильские острова принадлежат России. Однако Япония не согласна с таким делением территорий и считает острова своей северной территорией, которую СССР захватил во Второй мировой войне.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила.

Следует отметить, что острова имеют важное экономическое значение. В частности, в шельфе Охотского моря есть большие запасы углеводородов, а также чрезвычайно редкого металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

Напомним, в ответ на аннексию Россией четырех украинских областей правительство Японии приняло решение ввести новые санкции против Российской Федерации.