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Україна домовилася з Японією про перенесення погашення кредитних $50 мільйонів на 2027-2031 роки
Міністр фінансів Сергій Марченко 16 січня підписав з послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою угоду щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва урядів двох країн.
Рішення про схвалення підписання документу у формі обміну нотами між урядами ухвалив раніше в понеділок український Кабінет міністрів, повідомляють у Міністерстві фінансів.
Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов'язань у розмірі близько 50 мільйонів доларів (8 мільярдів ієн) за позиками, залученими у рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки.
"Я вдячний уряду Японії за розуміння потреб України та підтримку нашої фінансової системи. Відтермінування платежів з обслуговування та погашення кредитів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет та направити кошти на фінансування потреб безпеки і оборони", — зазначив Марченко під час зустрічі з дипломатом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також міністр зауважив, що у поточному році розраховує на підтримку Японії, яка головуватиме у "Великій сімці" протягом 2023 року, та зміцнення співпраці між урядами країн.
У відомстві при цьому зазначають, що саме японська сторона звернулась до української з пропозицією відстрочити погашення та обслуговування боргу України за кредитами у рамках виконання меморандуму про взаєморозуміння з країнами-кредиторами G7.
Документ, підписаний 14 вересня 2022 року Україною з Канадою, Францією, Німеччиною, Японією, Великою Британією та США, передбачає врегулювання питання платежів з обслуговування державного боргу України з метою пом’якшення для неї економічних наслідків війни.