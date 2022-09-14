Україна домовилася з G7 та Паризьким клубом кредиторів про зупинку виплат за держборгом до кінця 2023 року

Міністр фінансів України Сергій Марченко 14 вересня підписав меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни росії проти України.

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Як зазначають у Мінфіні, угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою кредиторів наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.

Країни-кредитори висловили свою підтримку призупиненню виплат за боргом Україною, аби дозволити її уряду збільшити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки, яка постраждала від війни. Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

У відомстві вказують, що призупинення виплат Україною за держборгом дозволить українському уряду заощадити валютну ліквідність і таким чином забезпечити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки. Загальна сума боргу, що покривається цим меморандумом становить приблизно 3,1 мільярда доларів.

"Хотів би подякувати нашим партнерам за підтримку та надання пільгового фінансування і грантів, а також за цю ініціативу призупинення виплат за державним боргом. Після підписання цього Меморандуму ми будемо мати двосторонні переговори з нашими країнами-партнерами", - зазначив Марченко.

Міністр додав, що разом з ними влада продовжувать шукати рішення, які дозволять Україні мати доступ до валютної ліквідності, аби покрити щомісячний дефіцит держбюджету під час війни у короткостроковій перспективі, впоратись з фінансовими зобов’язаннями в середньостроковій перспективі та якнайшвидше відновити економіку після перемоги у війні.

Також зазначено, що кредитори привітали реформи, здійснені урядом України задля подолання економічних і фінансових наслідків війни. Крім того, група закликала всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів швидко досягти згоди з Україною щодо призупинення виплат за боргом.

Підписання меморандуму прокоментували також у Міністерстві фінансів США. Як заявила голова відомства Джанет Єллен, перед Україною виконано зобов’язання щодо відстрочки обслуговування боргу.

"Це дозволить уряду України спрямувати додаткові ресурси на внутрішні потреби та добробут українського народу. Як і наша бюджетна підтримка України на загальну суму 8,5 мільярдів доларів, відстрочка обслуговування боргу є ще одним способом, яким США підтримують Україну в її боротьбі проти жорстокої війни Росії", – зазначина вона, закликавши до аналогічних рішень і інших кредиторів.

Нагадаємо, що 20 липня Україна офіційно запропонувала власникам своїх єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та відсунути строки погашення паперів на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості. Згодом повідомлялося, що Україна отримала необхідні згоди від власників єврооблігацій на відстрочення виплат та строків погашення за ними на два роки.