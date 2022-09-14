Украина договорилась с G7 и Парижским клубом кредиторов об остановке выплат по госдолгу до конца 2023 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко 14 сентября подписал меморандум о взаимопонимании о приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины.

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Как отмечают в Минфине, соглашение было заключено в качестве продолжения объявленного 20 июля группой кредиторов намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года по конец 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год.

Страны-кредиторы выразили свою поддержку приостановке выплат по долгу Украины, чтобы позволить ее правительству увеличить социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики, пострадавшей от войны. Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.

В ведомстве указывают, что приостановка выплат Украиной по госдолгу позволит украинскому правительству сэкономить валютную ликвидность и обеспечить таким образом социальные расходы, расходы на здравоохранение или поддержку экономики. Общая сумма покрываемого этим меморандумом долга составляет примерно 3,1 миллиарда долларов.

"Хотел бы поблагодарить наших партнеров за поддержку и предоставление льготного финансирования и грантов, а также за эту инициативу о приостановке выплат по государственному долгу. После подписания этого меморандума мы будем иметь двусторонние переговоры с нашими странами-партнерами", - отметил Марченко.

Министр добавил, что вместе с ними власти продолжают искать решения, которые позволят Украине иметь доступ к валютной ликвидности, чтобы покрыть ежемесячный дефицит госбюджета во время войны в краткосрочной перспективе, справиться с финансовыми обязательствами в среднесрочной перспективе и как можно быстрее восстановить экономику после победы в войне.

Также отмечено, что кредиторы приветствовали реформы, предпринятые правительством Украины для преодоления экономических и финансовых последствий войны. Кроме того, группа призвала всех других официальных двусторонних кредиторов быстро достичь согласия с Украиной по приостановке выплат по долгу.

Подписание меморандума прокомментировали также в Министерстве финансов США. Как заявила глава ведомства Джанет Йеллен, перед Украиной выполнены обязательства по отсрочке обслуживания долга.

"Это позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на внутренние нужды и благосостояние украинского народа. Как и наша бюджетная поддержка Украины на общую сумму 8,5 миллиарда долларов, отсрочка обслуживания долга является еще одним способом, которым США поддерживают Украину в ее борьбе против жестокой войны России ", – отмечает она, призвав к аналогичным решениям и другим кредиторам.

Напомним, что 20 июля Украина официально предложила владельцам своих еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и отодвинуть сроки погашения бумаг на два года, сохранив текущие ставки доходности. Впоследствии сообщалось, что Украина получила необходимые согласия от собственников еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года.