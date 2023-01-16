Украина договорилась с Японией о переносе погашения кредитных $50 миллионов на 2027-2031 годы

Министр финансов Сергей Марченко 16 января подписал с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой соглашение об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества правительств двух стран.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Решение об одобрении подписания документа в форме обмена нотами между правительствами принял ранее в понедельник украинский Кабинет министров, сообщают в Министерстве финансов.

Соглашение предусматривает перенос выполнения долговых обязательств в размере около 50 миллионов долларов (8 миллиардов иен) по ссудам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений, на 2027-2031 годы.

"Я благодарен правительству Японии за понимание потребностей Украины и поддержку нашей финансовой системы. Отсрочка платежей по обслуживанию и погашению кредитов позволит снизить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование потребностей безопасности и обороны", — отметил Марченко в ходе встречи с дипломатом.

Министр также отметил, что в текущем году рассчитывает на поддержку Японии, которая будет председательствовать в "Большой семерке" в течение 2023 года, и укрепление сотрудничества между правительствами стран.

В ведомстве отмечают, что именно японская сторона обратилась к украинской с предложением отсрочить погашение и обслуживание долга Украины по кредитам в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании со странами-кредиторами G7.

Документ, подписанный 14 сентября 2022 года Украиной с Канадой, Францией, Германией, Японией, Великобританией и США, предусматривает урегулирование вопроса платежей по обслуживанию госдолга Украины с целью смягчения для нее экономических последствий войны.