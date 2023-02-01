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Украина получит от Японии $170 млн на экстренное восстановление
Правительство Японии решило частично профинансировать реализацию проектов экстренного восстановления Украины, в частности восстановление критической инфраструктуры, выделив 170 миллионов долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Приоритетом в использовании нового пакета финансовой помощи станет восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан.
В ведомстве уточнили, что согласно договоренностям, помощь от Японии будет предусматривать предоставление товаров и услуг, необходимых для восстановления Украины. Мининфраструктуры готовится финализировать решение о поддержке заключением грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества (JICA).Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Рассчитываем, что после победы сможем быстро перейти к реализации долгосрочных инвестиционных проектов", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Это уже не первый пакет финансовой помощи Японии. Ранее правительство страны выделил 95 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры Украины.
Кроме того, в ноябре 2022 года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн.