Японія приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти

Японія у рамках санкційної політики приєдналася до позиції G7 щодо стелі цін на російські нафтопродукти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє МЗС країни.

"У світлі поточної міжнародної ситуації навколо України з метою сприяння міжнародним зусиллям для миру Кабмін погодив заходи, введені іншими країнами щодо імпорту сирої нафти та нафтопродуктів", - йдеться в заяві на сайті уряду.

Японія у рамках санкційної політики приєдналася до позиції G7 щодо стелі цін на російські нафтопродукти. Зазначається, що встановлюються обмеження цін на російські нафтопродукти, що перевозяться морем, у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від їх категорії.

За даними японського відомства, заходи набирають чинності з 6 лютого. Оголошені японською стороною рестрикції відповідають аналогічним заходам, оголошеним Євросоюзом 5 лютого.

Нагадаємо, що в Євросоюзі домовилися про обмеження цін на російські нафтопродукти.