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Енергетика
Дата публікації

Японія приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти

Японія приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти
Фото: depositphotos

Японія у рамках санкційної політики приєдналася до позиції G7 щодо стелі цін на російські нафтопродукти.

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Про це повідомляє МЗС країни.

"У світлі поточної міжнародної ситуації навколо України з метою сприяння міжнародним зусиллям для миру Кабмін погодив заходи, введені іншими країнами щодо імпорту сирої нафти та нафтопродуктів", - йдеться в заяві на сайті уряду.

Японія у рамках санкційної політики приєдналася до позиції G7 щодо стелі цін на російські нафтопродукти. Зазначається, що встановлюються обмеження цін на російські нафтопродукти, що перевозяться морем, у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від їх категорії.

За даними японського відомства, заходи набирають чинності з 6 лютого. Оголошені японською стороною рестрикції відповідають аналогічним заходам, оголошеним Євросоюзом 5 лютого.

Нагадаємо, що в Євросоюзі домовилися про обмеження цін на російські нафтопродукти.