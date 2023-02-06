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Японія приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти
Японія у рамках санкційної політики приєдналася до позиції G7 щодо стелі цін на російські нафтопродукти.
Про це повідомляє МЗС країни.
"У світлі поточної міжнародної ситуації навколо України з метою сприяння міжнародним зусиллям для миру Кабмін погодив заходи, введені іншими країнами щодо імпорту сирої нафти та нафтопродуктів", - йдеться в заяві на сайті уряду.
Японія у рамках санкційної політики приєдналася до позиції G7 щодо стелі цін на російські нафтопродукти. Зазначається, що встановлюються обмеження цін на російські нафтопродукти, що перевозяться морем, у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від їх категорії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними японського відомства, заходи набирають чинності з 6 лютого. Оголошені японською стороною рестрикції відповідають аналогічним заходам, оголошеним Євросоюзом 5 лютого.
Нагадаємо, що в Євросоюзі домовилися про обмеження цін на російські нафтопродукти.