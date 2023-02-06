Япония присоединилась к ограничению цен на российские нефтепродукты

Япония в рамках санкционной политики присоединилась к позиции G7 по поводу ценовых потолков на российские нефтепродукты.

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Об этом сообщает МИД страны.

"В свете текущей международной ситуации вокруг Украины с целью содействия международным усилиям для мира правительство согласовало меры, введенные другими странами по импорту сырой нефти и нефтепродуктов", - говорится в заявлении на сайте правительства.

Япония в рамках санкционной политики присоединилась к позиции G7 по поводу цен на российские нефтепродукты. Отмечается, что устанавливаются ограничения цен на перевозимые морем российские нефтепродукты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.

По данным японского ведомства, меры вступают в силу с 6 февраля. Объявленные японской стороной рестрикции соответствуют аналогичным мерам, объявленным Евросоюзом 5 февраля.

Напомним, что в Евросоюзе договорились об ограничении цен на российские нефтепродукты.