G7 предложила новый потолок цен на российский дизель

Страны Большой семерки G7 дала понять Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизельное российское топливо на уровне 100-110 долларов за баррель.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, ЕС выступает за потолок $100 за баррель. G7 хотела бы установить его чуть выше – на уровне $110 за баррель, но не настаивает на этом.

Для нефтепродуктов из России Евросоюз и G7 планируют установить два потолка: один для более дорогого сырья, и второй для дешевых продуктов.

Для других (например, мазута) ЕС думает об ограничении стоимости на уровне $45 за баррель.

Переговоры по обоим потолкам цен продолжаются, но и ЕС, и G7 с оптимизмом смотрят на возможность заключения соглашения до 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России.

"Большая семерка" при выборе предельной стоимости нефтепродуктов беспокоится по поводу возможного снижения поставок на мировой рынок и скачков цен, пишет Bloomberg.

Ограничение предельной стоимости российских нефтепродуктов будет действовать при поставке этих товаров в третьи страны. Оно ставит целью ограничить доходы России, не нарушая мировые энергетические рынки.

Потолок позволит европейским компаниям перевозить, страховать и предоставлять финансовые услуги по экспорту нефтепродуктов из России при условии, что сырье продается в пределах лимита цены.

Для принятия решения на уровне ЕС потребуется согласие всех его членов.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.