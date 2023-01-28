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Энергетика
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G7 предложила новый потолок цен на российский дизель

G7 предложила новый потолок цен на российский дизель

Страны Большой семерки G7 дала понять Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизельное российское топливо на уровне 100-110 долларов за баррель.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, ЕС выступает за потолок $100 за баррель. G7 хотела бы установить его чуть выше – на уровне $110 за баррель, но не настаивает на этом.

Для нефтепродуктов из России Евросоюз и G7 планируют установить два потолка: один для более дорогого сырья, и второй для дешевых продуктов.

Для других (например, мазута) ЕС думает об ограничении стоимости на уровне $45 за баррель.

Переговоры по обоим потолкам цен продолжаются, но и ЕС, и G7 с оптимизмом смотрят на возможность заключения соглашения до 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России.

"Большая семерка" при выборе предельной стоимости нефтепродуктов беспокоится по поводу возможного снижения поставок на мировой рынок и скачков цен, пишет Bloomberg.

Ограничение предельной стоимости российских нефтепродуктов будет действовать при поставке этих товаров в третьи страны. Оно ставит целью ограничить доходы России, не нарушая мировые энергетические рынки.

Потолок позволит европейским компаниям перевозить, страховать и предоставлять финансовые услуги по экспорту нефтепродуктов из России при условии, что сырье продается в пределах лимита цены.

Для принятия решения на уровне ЕС потребуется согласие всех его членов.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.

Автор:
Светлана Манько