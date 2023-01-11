РФ ежедневно теряет $170 млн из-за ограничения цен на нефть

Ограничение цены на российскую нефть обходится Кремлю в 160 миллионов евро (172 миллиона долларов) в день, поскольку Запад пытается затормозить военную машину Москвы.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что согласно отчету Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), потерянные доходы РФ возрастут до 280 миллионов долларов в день, когда эмбарго будет расширено на продукты нефтепереработки с 5 февраля .

Исследование CREA дает дополнительные доказательства того, как ограничения, введенные странами G-7, и связанные с этим санкции Европейского Союза ударяют по Москве. Цена на российскую нефть Urals уже упала до 37,80 долларов за баррель, что значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного G-7 для ограничения доходов Кремля.

Исследовательская организация заявила, что ЕС нужно еще больше закрутить гайки по отношению к Москве. Дальнейшее снижение лимита до 25-35 долларов за баррель из 60 долларов сократит доход страны от экспорта нефти, по меньшей мере, еще на 100 миллионов евро в день.

"Важно снизить предельную цену до уровня, который избавляет Кремль от налогооблагаемых доходов от нефти, а также ограничить оставшийся импорт нефти и газа из России", — заявил Милливирта.

Россия же ищет способы противостоять ограничению цен. Поэтому лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм потолка цен на российскую нефть. Документ запрещает продавать нефть и нефтепродукты, если контракты предусматривают предел цены.

Хотя скидка может расти, всегда существует вероятность того, что Россия может произвольно сократить поставки, чем грозит Кремль, что приведет к росту цен на нефть, пишет Bloomberg.

По данным CREA, Россия отгрузила сырую нефть на сумму €3,1 млрд на судах, на которые распространяется ценовой потолок. Другие меры, предпринятые наряду со снижением ценового предела, такие как усиление штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции по продаже танкеров, могут сократить доходы от ископаемого топлива еще на 200 млн евро в день.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.