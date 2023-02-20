Япония предоставит Украине еще $5,5 миллиарда помощи

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония планирует выделить Украине еще $5,5 млрд. дополнительной финансовой помощи на восстановление инфраструктуры.

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Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что кроме финансовой помощи Кисида анонсировал, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит стран G7, который организует Япония 24 февраля.

"Украина все еще страдает от российского вторжения, и ее людям нужна помощь, чтобы восстановить свою повседневную жизнь и инфраструктуру, сильно поврежденную российскими атаками", - отметил Кисида.

Отметим, Япония присоединилась к Соединенным Штатам и европейским странам в введении санкций против России из-за ее вторжения и оказывает гуманитарную и экономическую поддержку Украине.

Япония быстро отреагировала, поскольку опасается возможного влияния войны в Восточной Азии, где китайская армия становится все настойчивее и усиливает напряженность вокруг самоуправляющегося Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

Напомним, правительство Японии решило частично профинансировать реализацию проектов экстренного восстановления Украины, в частности восстановление критической инфраструктуры, выделив 170 миллионов долларов.

Кроме того, в ноябре 2022 года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн.