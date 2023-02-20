- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Япония предоставит Украине еще $5,5 миллиарда помощи
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония планирует выделить Украине еще $5,5 млрд. дополнительной финансовой помощи на восстановление инфраструктуры.
Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что кроме финансовой помощи Кисида анонсировал, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит стран G7, который организует Япония 24 февраля.
"Украина все еще страдает от российского вторжения, и ее людям нужна помощь, чтобы восстановить свою повседневную жизнь и инфраструктуру, сильно поврежденную российскими атаками", - отметил Кисида.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, Япония присоединилась к Соединенным Штатам и европейским странам в введении санкций против России из-за ее вторжения и оказывает гуманитарную и экономическую поддержку Украине.
Япония быстро отреагировала, поскольку опасается возможного влияния войны в Восточной Азии, где китайская армия становится все настойчивее и усиливает напряженность вокруг самоуправляющегося Тайваня, который Пекин считает своей территорией.
Напомним, правительство Японии решило частично профинансировать реализацию проектов экстренного восстановления Украины, в частности восстановление критической инфраструктуры, выделив 170 миллионов долларов.
Кроме того, в ноябре 2022 года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн.