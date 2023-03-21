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Прем'єр Японії прибув в Україну

Прем'єр Японії прибув в Україну
Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо. Фото: Associated Press

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо у вівторок, 21 березня, прибув до України з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє NHK WORLD-JAPAN.

Зазначається, що Кісіда вирушив до України з Індії.

Фото 2 — Прем'єр Японії прибув в Україну

Він проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року

Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Зазначимо, Японія активно допомагає Україні у відбудові критичної інфраструктури та у відновленні енергетичного сектору.

Нещодавно уряд Японії надав понад 170 млн доларів для відновлення України. Кошти підуть, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури, пошкодженої ворожими атаками.

Раніше  уряд країни виділив 95 млн доларів на відновлення понівечених українських об'єктів.

Автор:
Світлана Манько