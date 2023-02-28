Японія посилила санкції проти РФ: кого торкнуться обмеження

Влада Японії запроваджує нові санкції проти 48 фізичних осіб – росіян і поплічників окупантів та понад 70 організацій. Список обмежень опублікували на сайті МЗС країни.

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Під персональні санкції потрапили заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін і президент концерну "Калашников" Алан Лушніков. Обмеження також стосуються співробітників адміністрації Путіна. Зокрема, начальника управління із забезпечення діяльності Державної ради Олександра Харичева та його заступника - Бориса Рапопорта. Також у немилість до Японії потрапили співробітники російського Генштабу.

Окреме місце у санкційному списку відведено представникам анексованого Росією Криму, псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" та колаборантам, причетним до анексії частин Запорізької та Херсонської областей .

Що стосується компаній, на які поширюється експортна заборона - то це ПВК "Вагнера", "Росбанк", інститути Російської академії наук та інші організації. У разі виявлення їхні активи будуть заморожені.

Нагадаємо, перші санкції проти Росії Японія запровадила ще у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення. Обмеження стосувалися президента РФ Володимира Путіна, найвищих посадових осіб країни та їхніх родичів, а також банків та підприємств. Після цього санкційний список лише розширювався. Так, 27 січня уряд Японії увів обмеження проти 49 російських компаній, 3 організацій та 22 фізичних осіб. А вже на початку лютого країна приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти.