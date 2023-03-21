Премьер Японии прибыл в Украину

Премьер-министр Японии Кисида Фумио во вторник, 21 марта, прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает NHK WORLD-JAPAN.

Отмечается, что Кисида отправился в Украину из Индии.

Он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно сообщению на сайте МИД, премьер-министр Кисида выразит президенту Зеленскому свое уважение за мужество и стойкость украинского народа, вставшего на защиту своей страны.

“Премьер-министр Кисида, как Япония и G7, председателем которой является Япония, прямо передаст нашу солидарность и непоколебимую поддержку Украине”, - отметили в ведомстве.

Также Кисида решительно выступит против вооруженной агрессию РФ и подтвердит свою решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона.

Это первый визит лидера Японии в Украину после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Кисида оставался единственным из лидеров стран G7, кто пока не совершал такой поездки.

Отметим, Япония активно помогает Украине в восстановлении критической инфраструктуры и восстановлении энергетического сектора.

Недавно правительство Японии предоставило более 170 млн долларов для восстановления Украины. Денежные средства пойдут, в частности, на восстановление критической инфраструктуры, поврежденной вражескими атаками.

Ранее правительство страны выделило 95 млн долларов на восстановление поврежденных украинских объектов.