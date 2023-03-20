G7 відклала перегляд граничної ціни на російську нафту, – Bloomberg

Країни G7 цього тижня навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту, попри повідомлення про те, що вона продається значно нижче поточного порогу в 60 доларів за барель. Про це 20 березня пише Bloomberg.

Як зазначає видання, країни ЄС були поінформовані про те, що G7, яка відповідальна за встановлення ліміту цін, на даному етапі мало зацікавлена у зміні порогу.

Імовірно, перемовини між Європейською комісією та G7 продовжаться вже після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року офіційно набрало чинності рішення про ембарго на постачання нафти з РФ у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Нещодавно Естонія, Литва та Польща закликали знизити стелю цін на російську нафту майже на 15% – із 60 до 51,45 доларів. Таким чином вони хочуть ще більше підірвати фінансування військової машини країни-агресорки.

Однак The Wall Street Journal писало, що країни G7 хочуть зберегти верхню межу цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. А небажання коригувати нафтові санкції лунає з Вашингтона.