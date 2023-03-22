Словакия согласилась ремонтировать немецкие гаубицы для Украины

Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины в Словакии.

21 февраля Германия и Словакия подписала документ, согласно которому самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze будут идти на обслуживание в Словакию, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время брифинга.

"Этот процесс обслуживания, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко", - сказала посол.

В декабре в Словакии открыли ремонтную базу для поврежденной украинской военной техники. С февраля 2023 гаубицы не могли попасть на ремонт. В Братиславе это объясняли нерешенными юридическими вопросами, в том числе импортными пошлинами. Германия была вынуждена перевозить поломанное оружие в соседние страны ЕС, тем самым тратя больше времени на ремонт и возвращение оружия в Украину.

Установки Panzerhaubitze 2000, полученные Украиной от союзников, - одни из лучших артиллерийских самоходных систем в мире. Ведь САУ оснащена механизмом зарядки, в результате чего скорострельность достигает 10 выстрелов в минуту. PzH 2000 может вести огонь стандартными снарядами на расстояниях до 30-36 км, что превышает показатели большинства советских пушек и гаубиц. А с использованием активно-реактивных снарядов боевая дальность увеличивается вдвое. Впрочем, во время боев в Украине оказалось, что есть проблемы, в частности, со стволами. Часть оружия отправили на ремонт.

Напомним, что Словакия, вслед за Польшей, передала Украине боевые самолеты Миг-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь подписал соглашение с Украиной о передаче Киеву 13 истребителей советского производства МиГ-29. Преимущество этих самолетов состоит в том, что украинские пилоты с ними хорошо знакомы. Так что не будут тратить лишнее время на подготовку и смогут сразу приступить к выполнению задач.

В декабре 2022 года правительство Словакии утвердило новый пакет военной помощи на 10,5 млн евро. В список вошли, в частности, системы разминирования и боеприпасы.