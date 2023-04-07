Россияне умышленно могли повредить МиГ-29, переданные Украине – Минобороны Словакии

Российские технические специалисты могли намеренно саботировать работу истребителей МиГ-29 советского производства, принадлежащих словацкой армии, которые недавно были переданы Украине.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Истребители МиГ-29 – самолеты советского производства, оставшиеся на вооружении словацкой армии после раскола Чехо-Словакии в 1993 году, словацкая армия не использовала их с августа 2022 года.

"Они умели летать, но это не значит, что они были способны воевать. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отъезда, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - объяснил министр обороны Ярослав Надь после того, как оппозиция раскритиковала правительство за отказ. от ценных самолетов

Неисправности могли быть специально вызваны российскими техническими специалистами, которые до прошлого года присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии, предположил Надь.

"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в частях, к которым имели доступ россияне", – сказал Надь.

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший пилот, также предположил, что россияне намеренно повредили самолеты.

"Мы забрали у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он пролетел всего 70 часов. Что мы можем из этого сделать? Возможно, была некачественная работа, назовем это так. Я не знаю", – сказал он.

Посольство России в Словакии заявило, что отправка Словакией истребителей в Украину привело к "непредсказуемой и опасной эскалации конфликта, за которую будут нести ответственность инициаторы принятых решений".

Напомним, Надь 23 марта заявил, что первые 4 истребителя МиГ-29 уже отправили в Украину.