Истребители из запасов ГДР. Польша просит Германию согласовать поставку МиГ-29 Украине, – СМИ

Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей МиГ-29. Речь идет о воздушных суднах, которые Варшава ранее получила из старых запасов ГДР. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер получил от армии ГДР. Советник президента Польши по вопросам безопасности Яцек Севера в конце марта 2023 года заявил, что польские Воздушные силы сейчас имеют около десятка таких самолетов.

Как отмечают журналисты, в контрактах на продажу вооружения из Германии обычно оговаривается, что федеральное правительство страны должно согласиться на возможную дальнейшую передачу оборудования другим странам. Ранее Варшава не передавала украинским военным истребители со складов бывшей ГДР, однако теперь это может измениться.

Напомним, в начале апреля президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна предоставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Тогда он отметил, что еще шесть воздушных судов готовятся к отправке.

Кроме Польши на передачу истребителей ВСУ согласилась и Словакия. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что первые четыре МИГ-29 уже отправили в Украину.