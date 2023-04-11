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Болгарія не буде передавати Україні винищувачі безкоштовно
Міністерство оборони Болгарії не проводило переговорів про безоплатне надання Україні болгарських винищувачів МіГ-29. Передача літаків може призвести до дефіциту техніки в самій країні, що вплине на обороноздатність Болгарії, а це суперечить конституції і законам країни.
Проте, у Болгарії не проти допомогти Україні і в міністерстві оборони провели успішні переговори щодо можливостей втілення так званих "трикутних угод" для заміни доступних систем озброєння відповідниками з країн союзників без втрати обороноздатності, повідомляє агентство BGNES.
Раніше з'явилася інформація, що Болгарія через посередникі, може продати Україні велику кількість боєприпасів, що суттєво вплине на перебіг війни.
У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для танків, гаубиць, протитанкових гранатометів, радянських реактивних систем залпового вогню, автоматів АК-47 та іншого.
Раніше повідомлялося, що у 2022 році Болгарія передала Україні зброї на 1 млрд доларів попри відсутність між країнами прямих контрактів на поставку озброєння.