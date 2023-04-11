Болгарія не буде передавати Україні винищувачі безкоштовно

Міністерство оборони Болгарії не проводило переговорів про безоплатне надання Україні болгарських винищувачів МіГ-29. Передача літаків може призвести до дефіциту техніки в самій країні, що вплине на обороноздатність Болгарії, а це суперечить конституції і законам країни.

Проте, у Болгарії не проти допомогти Україні і в міністерстві оборони провели успішні переговори щодо можливостей втілення так званих "трикутних угод" для заміни доступних систем озброєння відповідниками з країн союзників без втрати обороноздатності, повідомляє агентство BGNES.

Раніше з'явилася інформація, що Болгарія через посередникі, може продати Україні велику кількість боєприпасів, що суттєво вплине на перебіг війни.

У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для танків, гаубиць, протитанкових гранатометів, радянських реактивних систем залпового вогню, автоматів АК-47 та іншого.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році Болгарія передала Україні зброї на 1 млрд доларів попри відсутність між країнами прямих контрактів на поставку озброєння.