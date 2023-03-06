Болгарія передала Україні зброю на 1 млрд доларів через посередників

У 2022 році Болгарія передала Україні зброї на 1 млрд доларів попри відсутність між країнами прямих контрактів на поставку озброєння. Про це повідомляє видання Euractiv.

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До війни, з початку 2021 року до 24 лютого 2022 року, Україна не укладала прямих угод із болгарськими збройовими компаніями, які є великими експортерами зброї та боєприпасів, зроблених за радянським зразком. Однак лише торік Болгарія побічно експортувала до України зброї на суму щонайменше 1 мільярд доларів.

Видання пише, що поставки зброї відбувалися попри позицію тогочасної віце-прем'єрки та міністра економіки Болгарії Корнелії Нінової, котра одночасно є лідером проросійських соціалістів в цій країні. Нінова заявила, що недозволить постачати болгарську зброю до України. Але болгарські збройні компанії мали рекордні продажі до Польщі та Ромунії, звідки зброя надходила до України.

Колишній виконуючий обов'язки міністра оборони, колишній голова Наглядової ради Агентства НАТО з питань комунікацій та інформації, а нині директор Атлантичного клубу Велізар Шаламанов розказав Euractiv, що болгарські компанії не продають зброю напряму до України оскільки існує практика таких поставок через іноземні програми.

"Є програма з хорошим фінансуванням у Великій Британії, США та Польщі. За цією програмою купується необхідне для України озброєння, тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Саме тому її купують через інші компанії. Крім того, важлива логістика, і, як ми всі знаємо, вона в основному організована через Польщу та є обов'язком тих компаній, які купують на болгарському ринку", - сказав Шаламанов.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року парламент Болгарії ухвалив у другому читанні законопроект про ратифікацію договору між міністерствами оборони цієї країни та України про безоплатне надання озброєння, техніки та боєприпасів.

Зазначимо, що президент Болгарії Румен Радев, якого і на виборах 2016, і на виборах 2021 року підтримувала БСП, має можливість ветувати цей закон.

Нагадаємо також, що в ході дебатів на останніх президентських виборах Радєв оскандалився заявою, що "на даний момент Крим - російський", що викликало обурення українського Міністерства закордонних справ, а також США, хоча останні пізніше задовольнилися "роз'ясненням" прес-служби Радева.