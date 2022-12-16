Парламент Болгарії схвалив надання нею озброєння та боєприпасів Україні

Парламент Болгарії ухвалив у другому читанні законопроект про ратифікацію договору між міністерствами оборони цієї країни та України про безоплатне надання озброєння, техніки та боєприпасів.

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Як йдеться у повідомленні болгарського парламенту, за таке рішення на засіданні 16 грудня проголосувало 166 депутатів, а 48 висловилися проти (загалом же їх 240).

Зокрема, закликали відхилити цей договір і не ратифікувати його фракції Болгарської соціалістичної партії та партії "Відродження", яка вважається ультраправою та проросійською (загалом у них у нинішньому парламенті 27 та 28 депутатів відповідно).

Зазначений договір було підписано 5 грудня. При цьому інформація про види та обсяги озброєння та боєприпасів, які передбачено поставити Україні, є конфіденційною.

Зазначимо, що президент Болгарії Румен Радев, якого і на виборах 2016, і на виборах 2021 року підтримувала БСП, має можливість ветувати цей закон.

Нагадаємо також, що в ході дебатів на останніх президентських виборах Радєв оскандалився заявою, що "на даний момент Крим - російський", що викликало обурення українського Міністерства закордонних справ, а також США, хоча останні пізніше задовольнилися "роз'ясненням" прес-служби Радева.

Джерело фото: ua.depositphotos.com