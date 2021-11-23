США поменяли реакцию на мнение президента Болгарии о Крыме на благосклонную

США приветствуют разъяснение со стороны переизбранного 21 ноября президента Болгарии Румена Радева его мнения о принадлежности Крыма, несмотря на глубокую озабоченность по этому вопросу, выраженную американской стороной накануне. Об этом в своем Twitter сообщил Госдепартамент США.

"Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, G7, Европейский Союз и НАТО четки и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку аннексии со стороны России, Крым — это Украина", — говорится в сообщении.

Госдеп также приводит видеокомментарий своего спикера Неда Пирса, где тот добавляет, что перечисленные организации и США, равно как и сама Болгария, заявляли на "Крымской платформе" в августе, что Крым является составной частью Украины. "Мы не признаём и не признаем попытки России легитимизировать захват и оккупацию полуострова", — подчеркнул он.

22 ноября болгарские СМИ распространили текстовый комментарий пресс-службы Радева, где заявляется, что тот "неоднократно заявлял, что аннексия Крыма является нарушением международного права, и это четкая позиция Республики Болгария во всех международных организациях".

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эту проблему нельзя решить силовыми методами", — заявили у болгарского президента.

В пресс-службе подчеркнули, что Радев неоднократно, как и в ходе дебатов, выражал озабоченность по поводу этой фактической ситуации, которая приводит к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников.

У Радева добавили, что президент "неоднократно разделял опасения по поводу возможной эскалации напряженности в регионе, особенно на востоке Украины, и призывал принять адекватные меры по укреплению доверия и диалога, чтобы уменьшить конфронтацию и создать условия для мирного урегулирования конфликта".

Напомним, что в ходе теледебатов с кандидатом в президенты Анастасом Герджиковым 18 ноября Радев пытался увиливать от прямого ответа на вопрос оппонента "Чей Крым?", но в итоге прямо сказал, что Крым на данный момент российский. Ранее, однако, он уже заявлял, что хотя Крым является украинским де-юре, но де-факто российский.

Министерство иностранных дел Украины на следующий день вызвало к себе посла Болгарии, а также потребовало от Радева опровержения его слов о Крыме. Тот, однако, лишь подтвердил свою позицию еще раз, что вызвало еще более негативную реакцию главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. США в свою очередь заявили о "глубокой обеспокоенности" очередным заявлением Радева о Крыме.