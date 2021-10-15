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В мире 10 минут назад

Елизавета II написала письмо крымским школьникам, указав полуостров российским

Ученики отправили письмо Королеве Великобритании Елизавете II. В своем ответе в графе с адресом она написала "Симферополь, Россия"

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Школьники из временно оккупированного Россией украинского Крыма летом этого года написали вместе с учителем письмо королеве Великобритании Елизавете II. В сентябре они получили ответ из замка Балморал, а в графе с адресом было написано "Севастополь, Россия".

Письмо от Елизаветы II опубликовала Малая академия наук в Крыму в Instagram, сообщает 24tv.ua.

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В нем Королева поблагодарила детей за письмо. Кроме письменного ответа школьники получили буклеты с интересной информацией о королевской семье.

"Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ от Королевы (Великобритании Елизаветы II — 24 канал) через 3 месяца,"– написали в социальной сети под фотографией письма.

В адресе на конверте был указан город Севастополь, а страна — Россия.

Обращает на себя внимание тот факт, что письмо писала фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. Кто именно согласовывал написание адреса письма — неизвестно.

Представители королевской семьи на инцидент еще не отреагировали.

В то же время официально Великобритания осуждает оккупацию Крыма Россией. А недавно проведенные выборы в Госдуму России, в которых принимали участие жители временно оккупированных территорий, в частности Крыма, в МИД Великобритании осудили.

"Аннексия полуострова Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной. Такой она остается и по сей день", — говорится в сообщении МИД Великобритании..

Добавим, что в 2014 году Россия захватила полуостров и провела там незаконный референдум. Согласно его фальсифицированными результатами, за вхождение Крыма в состав России "проголосовали" 97%. Сейчас ни США, ни Европа не признает украинский полуостров российским.

Напомним, 23 августа прошел первый саммит Крымской платформы в Киеве. Крымская платформа — это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. По замыслу, платформа будет функционировать на четырех уровнях: глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов.

Ранее стало известно, что Россия планирует построить в оккупированном Крыму новый курортный город.

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