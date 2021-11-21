Удар дружеским отношениям: Кулеба ответил на скандальное заявление президента Болгарии о Крыме

Президент Болгарии Румен Радев опять назвал оккупированный Крым "российским" и сказал, что "драмы нет". Министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал, заявив, что такими словами болгарский лидер нанес удар по дружеским отношениям стран и подыграл российской пропаганде.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

"Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но, как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России", — сказал Румен Радев каналу bTV, пишет "Европейская правда".

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи человек. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", — написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, 18 ноября во время дебатов кандидатов в президенты Болгарии Румен Радев заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС — неэффективными.

В связи с этими заявлениями МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Стоит отметить, что у Радева последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он объявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России и впоследствии отметился соответствующими заявлениями.

До этого он заявлял, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Болгарии пройдет 21 ноября. Первый состоялся всего за неделю до этого, и Радев по его итогам набрал 49,4% голосов избирателей, а его ближайший соперник Анастас Герджиков 22,8%.