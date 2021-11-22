США отчитали переизбравшегося президента Болгарии за "российский Крым"

США глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым российским. Об этом говорится в сообщении посольства США в Болгарии.

"Соединенные Штаты, Большая семерка, Европейский Союз и НАТО всегда были ясны и едины в своей позиции, что, несмотря на попытки России аннексировать его и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским. Все мы, включая Болгарию, заявили на саммите "Крымской платформы" в августе, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаём и не признаем попытки России узаконить незаконную оккупацию полуострова", — сказано в нем.

Американские дипломаты отмечают, что в последние несколько дней передали свою глубокую озабоченность властям Болгарии "как в Вашингтоне, так и в Софии".

Отметим, что заявление было сделано сразу после того, как стал очевидным факт переизбрания Радева на второй срок по итогам второго тура выборов 21 ноября.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, действующий глава государства набрал 66,72% голосов, а его оппонент Анастас Герджиков лишь 31,8%. Еще 1,48% избирателей выбрали вариант "не поддерживаю никого".

Напомним, что в ходе теледебатов с Герджиковым 18 ноября Радев пытался увиливать от прямого ответа на вопрос оппонента "Чей Крым?", но в итоге прямо сказал, что Крым на данный момент российский. Это не первое заявление Радева в таком ключе. Ранее он уже заявлял, что хоть Крым является украинским де-юре, но де-факто российский. Однако его позиция снова привлекла большое внимание СМИ и политиков в контексте переизбрания на новый срок.

Министерство иностранных дел Украины на следующий день вызвало к себе посла Болгарии, а также потребовало от Радева опровержения его слов о Крыме. Тот, однако, лишь подтвердил свою позицию еще раз, что вызвало еще более негативную реакцию главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.