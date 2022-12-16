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Парламент Болгарии одобрил предоставление ею вооружения и боеприпасов Украине
Парламент Болгарии принял во втором чтении законопроект о ратификации договора между министерствами обороны этой страны и Украины о безвозмездном предоставлении вооружении, техники и боеприпасов.
Как говорится в сообщении болгарского парламента, за такое решение на заседании 16 декабря проголосовало 166 депутатов, а 48 высказались против (всего их 240).
В частности, призывали отклонить этот договор и не ратифицировать его фракции Болгарской социалистической партии и партии "Возрождение", считающейся ультраправой и пророссийской (всего у них в нынешнем парламенте 27 и 28 депутатов соответственно).
Указанный договор был подписан 5 декабря. При этом информация о видах и объемах вооружения и боеприпасов, которые предусмотрено поставить Украине, является конфиденциальной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим при этом, что президент Болгарии Румен Радев, которого и на выборах 2016, и на выборах 2021 года поддерживала БСП, имеет возможность ветировать данный закон.
Напомним также, что в ходе дебатов на последних президентских выборах Радев оскандалился заявлением, что "на данный момент Крым - российский", что вызвало негодование украинского Министерства иностранных дел, а также США, хотя последние позже удовлетворились "разъяснением" пресс-службы Радева его слов.
Источник фото: ua.depositphotos.com