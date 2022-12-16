США планируют увеличить военную поддержку Украины из-за угрозы нового наступления РФ на Киев - Politico

В Белом доме обсуждают возможность расширения военной поддержки Украины, поскольку есть беспокойство, что Россия может снова попытаться захватить столицу в январе 2023 года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

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Кроме планов передать Украине ПВО Patriot, администрация президента Джозефа Байдена также обдумывает отправку другого оружия, такого как совместные комплекты боеприпасов для прямого попадания. Речь идет о системах, которые превращают неуправляемые боеприпасы в "умные бомбы", и наземные бомбы малого диаметра, которые значительно расширят диапазон ударов Украины.

Пентагон также объявил, что расширяет программу обучения украинских военных на базе США в Германии. Военные США обучают несколько сотен украинцев в месяц, как пользоваться конкретным оружием. Новый план расширит группу до батальона с примерно 500 солдат в месяц, а обучающая программа будет включать, как координировать маневрирование пехоты с артиллерийской поддержкой.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат и считает, что Россия почти наверняка снова попытается атаковать Киев.

По его словам, Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в январе. В то же время, наступление может произойти не на востоке, а с юга или со стороны Беларуси.

Аналитики Института изучения войны (ISW) согласны с вероятностью такого прогноза и добавляют, что Россия готовит новую наступательную операцию зимой 2023 года, поскольку начала подтягивать военную технику к линии фронта. Но даже если российские войска снова попытаются пойти на Киев с территории Беларуси, крайне маловероятно, что они смогут захватить город.