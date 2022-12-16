В ISW оценили вероятность повторного наступления армии РФ на Киев

Есть все признаки того, что Россия готовит новую наступательную операцию зимой 2023, поскольку начала подтягивать военную технику к линии фронта. Но даже если российские войска снова попытаются пойти на Киев с территории Беларуси, крайне маловероятно, что они смогут захватить город.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напоминают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат для наступления на Киев.

"Маловероятно, что российские силы будут атаковать северную Украину зимой 2023 более успешно, чем это было в феврале 2022 года. Обычные силы России сильно деградировали и им не хватает той боевой мощи, которую они имели, когда Россия пыталась (и провалила) свою попытку захватить Киев в феврале 2022 года", – отмечают аналитики ISW.

Они подчеркивают, что российские войска не смогли сохранить свои достижения по всей Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории после того, как покинули Киевскую область.

В настоящее время в Бахмуте армия РФ продвигается не более чем на 100-200 метров в сутки после сосредоточения основных усилий.

Кроме того, Россия не установила преимущество в воздухе и в значительной степени исчерпала свой высокоточный арсенал боеприпасов.

"Украинские войска, со своей стороны, подготовили значительную оборону на севере Украины и сейчас лучше подготовлены к обороне, чем в феврале 2022 года. Местность у белорусско-украинской границы не благоприятна для маневренной войны, а возможные пути вторжения из Беларуси в Киев проходят через Чернобыльскую зону отчуждения, которую украинские войска уже научились защищать", - отмечают аналитики ISW.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что вторжение белорусской армии в Украину маловероятно, но Беларусь продолжит помогать России вести войну.