В ISW оцінили ймовірність повторного наступу армії РФ на Київ

Є всі ознаки того, що Росія готує нову наступальну операцію взимку 2023 року, оскільки почала підтягувати військову техніку до лінії фронту. Але навіть якщо російські війська знову спробують піти на Київ з території Білорусі, вкрай малоймовірно, що вони зможуть захопити місто.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадують, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів для наступу на Київ.

"Малоймовірно, що російські сили атакуватимуть північну Україну взимку 2023 року більш успішно, ніж це було в лютому 2022 року. Звичайні сили Росії сильно деградували і їм бракує тієї бойової потужності, яку вони мали, коли Росія намагалася (і провалила) свою спробу захопити Київ у лютому 2022 року", – зазначають аналітики ISW.

Вони підкреслюють, що російські війська не змогли зберегти свої здобутки по всій Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території після того, як покинули Київську область.

Наразі в Бахмуті армія РФ просувається не більше ніж на 100-200 метрів на добу після зосередження там основних зусиль.

Крім того, Росія не встановила перевагу в повітрі та значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.

"Українські війська, зі свого боку, підготували значну оборону на півночі України та зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість біля білорусько-українського кордону не є сприятливою для маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через Чорнобильську зону відчуження, які українські війська вже навчилися захищати", - зауважують аналітики ISW.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що вторгнення білоруської армії в Україну малоймовірне, але Білорусь продовжить допомагати Росії вести війну.