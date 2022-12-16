США планують збільшити військову підтримку України через загрозу нового наступу РФ на Київ - Politico

У Білому домі обговорюють можливість розширення військової підтримки України, оскільки є занепокоєння, що Росія може знову спробувати захопити столицю в січні 2023 року. Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела.

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Окрім планів передати Україні ППО Patriot, адміністрація президента Джозефа Байдена також обмірковує надсилання іншої зброї, такої як спільні комплекти боєприпасів для прямого влучання. Йдеться про системи, які перетворюють некеровані боєприпаси на "розумні бомби", і наземні бомби малого діаметру, які значно розширять діапазон ударів України.

Пентагон також оголосив, що розширює програму навчання українських військових на базі США в Німеччині. Військові США наразі вчать кілька сотень українців на місяць тому, як користуватися конкретною зброєю. Новий план розширить конвеєр до батальйону з приблизно 500 солдатів на місяць, а навчання включатиме, як координувати маневрування піхоти з артилерійською підтримкою.

Нагадаємо, що головнокоманувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів і вважає, що Росія майже напевно знову спробує атакувати Київ.

За його словами, Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в січні. Водночас наступ може відбутися не на сході, а з півдня або з боку Білорусі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) погоджуються з ймовірністю такого прогнозу і додають, що Росія готує нову наступальну операцію взимку 2023 року, оскільки почала підтягувати військову техніку до лінії фронту. Але навіть якщо російські війська знову спробують піти на Київ з території Білорусі, вкрай малоймовірно, що вони зможуть захопити місто.