ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Болгария передала Украине оружие на 1 млрд долларов через посредников

ВМЗ Болгария
Болгарский завод ВМЗ крупный производитель артиллерийских боеприпасов советского образца. Фото: The New York Times

В 2022 году Болгария передала Украине оружия на 1 млрд долларов, несмотря на отсутствие между странами прямых контрактов на поставку вооружения. Об этом сообщает издание Euractiv.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

До войны, с начала 2021 года по 24 февраля 2022 года, Украина не заключала прямых соглашений с болгарскими оружейными компаниями, которые являются крупными экспортерами оружия и боеприпасов, сделанных по советскому образцу. Однако только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму не менее 1 миллиарда долларов.

Издание пишет, что поставки оружия происходили несмотря на позицию вице-премьера и министра экономики Болгарии Корнелии Ниновой, которая одновременно является лидером пророссийских социалистов в этой стране. Нинова заявила, что не позволит поставлять болгарское оружие в Украину. Но у болгарских вооруженных компаний были рекордные продажи в Польшу и Ромунию, откуда оружие поступало в Украину.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны, бывший председатель Наблюдательного совета Агентства НАТО по коммуникациям и информации, а ныне директор Атлантического клуба Велизар Шаламанов рассказал Euractiv, что болгарские компании не продают оружие напрямую в Украину, поскольку существует практика таких поставок через иностранные программы.

"Есть программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. По этой программе покупается необходимое для Украины вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Именно поэтому ее покупают через другие компании. Кроме того, важна логистика, и как мы все знаем, она в основном организована через Польшу и является обязанностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке", - сказал Шаламанов.

Напомним, 5 декабря 2022 года парламент Болгарии принял во втором чтении законопроект о ратификации договора между министерствами обороны этой страны и Украины о безвозмездном предоставлении вооружения, техники и боеприпасов.

Отметим, что президент Болгарии Румен Радев, которого и на выборах 2016 года, и на выборах 2021 года поддерживала БСП, имеет возможность ветировать этот закон.

Напомним также, что в ходе дебатов на последних президентских выборах Радев оскандалился   заявлением, что "на данный момент Крым - российский", что   вызвало возмущение   украинского Министерства иностранных дел,   а также США, хотя последние позже   удовлетворились   "разъяснением" пресс-службы Радева.

Автор:
Степан Крьока